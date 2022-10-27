Началось выступление Путина на «Валдае»
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Тема мероприятия: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Российский лидер выступит с обширной речью, а затем ответит на вопросы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай», несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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