Началось выступление Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин выступит на заседании спецслужб СНГ

Тема мероприятия: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Российский лидер выступит с обширной речью, а затем ответит на вопросы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай», несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Президент РФВалдайВладимир Путин
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