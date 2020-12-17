Путин: Украине не удастся пересмотреть по Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Киева не получится пересмотреть Минские соглашения. Он напомнил, что на встрече в нормандском формате в Париже были достигнуты договоренности, которые Украина не выполняет.

Также Киев все чаще заявляет о намерении отказаться от достигнутых соглашений.

В четверг проходит традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она началась в 12 часов мск.



