Путин: Украине не удастся пересмотреть по Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Киева не получится пересмотреть Минские соглашения. Он напомнил, что на встрече в нормандском формате в Париже были достигнуты договоренности, которые Украина не выполняет.

Также Киев все чаще заявляет о намерении отказаться от достигнутых соглашений.

В четверг проходит традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она началась в 12 часов мск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минские СоглашенияПресс-конференция Путина
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