Путин: Украине не удастся пересмотреть по Минские соглашения
17 декабря 202013:38
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Киева не получится пересмотреть Минские соглашения. Он напомнил, что на встрече в нормандском формате в Париже были достигнуты договоренности, которые Украина не выполняет.
Также Киев все чаще заявляет о намерении отказаться от достигнутых соглашений.
В четверг проходит традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она началась в 12 часов мск.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Путин оценил качество онлайн-образования в России
- «Если что - сразу к нам». Лукашенко пригласил Папу Римского на лечение в Белоруссию
- Путин рассказал, как будет решаться проблема дистанционного образования
- Путин назвал расследование об отравлении Навального «легализацией американских спецслужб»
- Путин: Украине не удастся пересмотреть по Минские соглашения
17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru