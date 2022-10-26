Путин: Украина превратилась в инструмент внешней политики США

По его словам, США используют Украину «как таран против России, против нашего союзного государства с Республикой Беларусь, ну и против ОДКБ и СНГ в целом».

Ранее представитель РФ, советник постпредства при ООН Федор Стржижовский отмечал, что Запад использует Украину только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

