Путин: Украина превратилась в инструмент внешней политики США

Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

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По его словам, США используют Украину «как таран против России, против нашего союзного государства с Республикой Беларусь, ну и против ОДКБ и СНГ в целом».

Ранее представитель РФ, советник постпредства при ООН Федор Стржижовский отмечал, что Запад использует Украину только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАУкраинаВладимир Путин
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