Путин: Украина превратилась в инструмент внешней политики США
Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По его словам, США используют Украину «как таран против России, против нашего союзного государства с Республикой Беларусь, ну и против ОДКБ и СНГ в целом».
Ранее представитель РФ, советник постпредства при ООН Федор Стржижовский отмечал, что Запад использует Украину только в качестве пешки для достижения своих геополитических интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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