Путин указал на наращивание военного присутствия США у границ РФ

Соединенные Штаты наращивают военное присутствие у российских границ, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

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«США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил глава государства. По его словам, это происходит под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китая. Путин указал, что действия властей США провоцируют новую гонку вооружений.

Президент отметил, что российские вооруженные силы должны обеспечивать «надёжную защиту суверенитета и национальных интересов» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:АнтарктикаСШАВладимир Путин

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