Путин указал на наращивание военного присутствия США у границ РФ
Соединенные Штаты наращивают военное присутствие у российских границ, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
«США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил глава государства. По его словам, это происходит под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китая. Путин указал, что действия властей США провоцируют новую гонку вооружений.
Президент отметил, что российские вооруженные силы должны обеспечивать «надёжную защиту суверенитета и национальных интересов» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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