Путин указал Джонсону на деструктивную политику Киева

В ходе беседы Джонсон выразил обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск около украинских границ. В свою очередь, российский лидер подробно рассказал принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Путин подчеркнул, что политика Киева направлена на срыв минских соглашений и дискриминацию русскоязычного населения.

В то же время, Джонсон отметил особый вклад России в работу конференции по климату в Глазго.

Путин также подчеркнул необходимость начать переговоры для выработки договоренностей, которые исключат любые продвижения НАТО.

