Путин указал Джонсону на деструктивную политику Киева
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном затронул тему напряженной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе беседы Джонсон выразил обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск около украинских границ. В свою очередь, российский лидер подробно рассказал принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Путин подчеркнул, что политика Киева направлена на срыв минских соглашений и дискриминацию русскоязычного населения.
В то же время, Джонсон отметил особый вклад России в работу конференции по климату в Глазго.
Путин также подчеркнул необходимость начать переговоры для выработки договоренностей, которые исключат любые продвижения НАТО.
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