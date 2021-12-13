Путин указал Джонсону на деструктивную политику Киева

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном затронул тему напряженной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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В ходе беседы Джонсон выразил обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск около украинских границ. В свою очередь, российский лидер подробно рассказал принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Путин подчеркнул, что политика Киева направлена на срыв минских соглашений и дискриминацию русскоязычного населения.

В то же время, Джонсон отметил особый вклад России в работу конференции по климату в Глазго.

Путин также подчеркнул необходимость начать переговоры для выработки договоренностей, которые исключат любые продвижения НАТО.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Борис ДжонсонВладимир Путин
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