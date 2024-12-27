Путин указал, что улучшение демографии - приоритетная национальная цель

В России улучшение демографической ситуации, а также поддержка рождаемости и многодетности – это приоритетная общенациональная цель, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

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Президент также отметил большую важность повышения благосостояния семей, в том числе многодетных. «В уходящем году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус», — отметил Путин.

Разовые выплаты за рождение второго и третьего ребенка, которые можно разбить на месячные «зарплаты», станут самой эффективной мерой повышения рождаемости, заявил в беседе с НСН независимый демограф Алексей Ракша.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ДемографияВладимир Путин

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