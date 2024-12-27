Путин указал, что улучшение демографии - приоритетная национальная цель

Президент также отметил большую важность повышения благосостояния семей, в том числе многодетных. «В уходящем году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус», — отметил Путин.

Разовые выплаты за рождение второго и третьего ребенка, которые можно разбить на месячные «зарплаты», станут самой эффективной мерой повышения рождаемости, заявил в беседе с НСН независимый демограф Алексей Ракша.

