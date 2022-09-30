Путин: у России ценности другие, чем у Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России ценности другие, чем у Запада. В ходе выступления в пятницу в Кремле он обратился ко всем россиянам, задав риторический вопрос, хотят ли они, чтобы в России были родитель-1 и родитель-2? Чтобы детям вдалбливали, что помимо двух полов есть какие-то гендеры?

«Они отрицают нравственные нормы, религию, семью», - утверждает Путин.

По его словам, «у нас другие ценности». «У нас другое - свое будущее», - подытожил президент.



В Кремле сегодня проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.



