МИД: Россия готова полностью заместить украинское зерно нуждающимся странам

Россия готова поставлять свое зерно нуждающимся странам и полностью заместить украинскую продукцию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия - Африка» Олег Озеров в статье для журнала Newsweek.

Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна

Как отметил дипломат, Москва несмотря на противодействие европейских регуляторов готова «ответственно и добросовестно» исполнять обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей, другой критически важной продукции.

«Сегодня с учетом рекордного урожая 2022 года в 152,2 млн тонн мы готовы поставлять российское зерно наиболее нуждающимся государствам безвозмездно (500 тыс. тонн), а также полностью заместить украинские зерновые, которые составляют лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — приводит русскоязычный текст статьи пресс-служба посольства России в США.

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ФОТО: РИА Новости
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