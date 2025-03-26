Путин: У России очень много друзей

У России очень много друзей, которые есть «и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На заседании наблюдательного совета «Движения первых» он указал, что «на так называемом Западе» есть те, кто не понимает Россию.

«Но это не мешает нам жить и развиваться», - заключил глава государства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сосуществование России и Запада будет зависеть от готовности этих стран «признавать и исправлять свои ошибки», - сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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