Путин: У России очень много друзей
26 марта 202518:32
У России очень много друзей, которые есть «и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании наблюдательного совета «Движения первых» он указал, что «на так называемом Западе» есть те, кто не понимает Россию.
«Но это не мешает нам жить и развиваться», - заключил глава государства.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сосуществование России и Запада будет зависеть от готовности этих стран «признавать и исправлять свои ошибки», - сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru