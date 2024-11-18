Президент Грузии призвала провести повторные выборы в парламент

Зурабишвили отметила, что не считает парламентские выборы, прошедшие 26 октября, состоявшимися. Поэтому, по ее словам, нужно провести их еще раз «в кратчайшие сроки».

Она заявила, что из-за выборов страна стоит на пути «дестабилизации и двоевластия».

Зурабишвили также сообщила, что собирается подать иск в Конституционный суд по факту нарушения двух конституционных принципов, которые касаются тайны голосования и всеобщности.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее допустил, что Зурабишвили могут арестовать за отказ признать итоги парламентских выборов и нарушение конституции страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

