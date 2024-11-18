Президент Грузии призвала провести повторные выборы в парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с призывом провести в стране повторные парламентские выборы, так как не признает результаты выборов после опубликованных итоговых данных ЦИК с победой партии «Грузинская мечта». Об этом она заявила на брифинге.

ЦИК Грузии потребовал доказать нарушения на выборах

Зурабишвили отметила, что не считает парламентские выборы, прошедшие 26 октября, состоявшимися. Поэтому, по ее словам, нужно провести их еще раз «в кратчайшие сроки».

Она заявила, что из-за выборов страна стоит на пути «дестабилизации и двоевластия».

Зурабишвили также сообщила, что собирается подать иск в Конституционный суд по факту нарушения двух конституционных принципов, которые касаются тайны голосования и всеобщности.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее допустил, что Зурабишвили могут арестовать за отказ признать итоги парламентских выборов и нарушение конституции страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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