Путин: у России и КНДР есть возможности для военного сотрудничества
13 сентября 202314:10
Россия соблюдает международные обязательства, но, вместе с тем, у Москвы и Пхеньяна есть возможности наладить военное сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал «Россия».
«И здесь тоже есть перспективы», - подчеркнул Путин.
Он также добавил, что Россия страна самодостаточная.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru