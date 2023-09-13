Путин: у России и КНДР есть возможности для военного сотрудничества

Россия соблюдает международные обязательства, но, вместе с тем, у Москвы и Пхеньяна есть возможности наладить военное сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал «Россия».

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«И здесь тоже есть перспективы», - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что Россия страна самодостаточная.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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