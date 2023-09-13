Ким Чен Ын: Слава России как первопроходца в космосе будет бессмертна

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения космодрома Восточный оставил запись в книге почетных гостей, указав, что Россия сохранит славу страны первых покорителей космоса.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина

«Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной», — написал северокорейский политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын прибыли на космодром Восточный, осмотрели объект и начали переговоры с участием делегаций. Глава КНДР назвал встречу с российским коллегой особенной, пишет RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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