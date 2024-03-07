Путин: Традиционные ценности - фундамент бытия
Российский президент Владимир Путин заявил, что фундаментом жизни и бытия являются традиционные ценности, сообщает RT.
Глава государства задался вопросом, как участникам Всемирного фестиваля молодёжи удалось создать город молодёжи и мира, если все они абсолютно разные. Он предположил, что в мире есть что-то, что всех объединяет.
«Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — отметил Путин.
Ранее Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию в 2020 году тем, что «они связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru