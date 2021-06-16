Путин: Тема Украины затрагивалась на встрече с Байденом
Тема Украины затрагивалась в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщил журналистам президент России Владимир Путин по итогам российско-американского саммита в Женеве.
Как отметил российский лидер, проблематика Украины не обсуждалась «очень подробно».
«Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения», — подчеркнул Путин.
Кроме того, президент РФ отметил, что на встрече «затрагивалась мазком» тема вступления Украины в НАТО.
«Здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — заявил Путин.
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