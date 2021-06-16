«Никакой враждебности»: Путин оценил переговоры с Байденом
Президент России Владимир Путин заявил, что его разговор с президентом США Джо Байденом был «весьма конструктивен». Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Женеве саммита РФ-США.
«Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», — отметил президент России.
Ранее НСН писала, что Путин и Байден договорились о возвращении в Москву и Вашингтон российского и американского послов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru