«Никакой враждебности»: Путин оценил переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что его разговор с президентом США Джо Байденом был «весьма конструктивен». Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Женеве саммита РФ-США.

«Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», — отметил президент России.

Ранее НСН писала, что Путин и Байден договорились о возвращении в Москву и Вашингтон российского и американского послов.

