Путин сыронизировал над Кудриным и вспомнил, как «цыкнул» на Грефа
Президент России Владимир Путин заявил, что экс-министр финансов Алексей Кудрин и экс-министр экономики Герман Греф в своё время были против выделения больших сумм на некоторые инфраструктурные проекты. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.
По словам Путина, Кудрин и Греф дважды обсуждали с ним строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга. Чиновники были против, но выделили деньги, когда Путин, по его воспоминаниям, «цыкнул» на них.
Путин рассказал, что из-за дороговизны Кудрин и Греф также были против строительства моста на остров Русский и некоторых инфраструктурных объектов в Сочи.
Глава государства также сыронизировал над Кудриным в связи с тем, как со временем изменились взгляды чиновника на крупные бюджетные траты. Теперь Кудрин уверен, что ресурсов достаточно и можно потратить больше денег из нефтегазовых доходов.
«Угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит», - объяснил изменение позиции Кудрина президент. По мнению Путина, это связано с тем, что теперь у экс-министра финансов нет прямой ответственности за выделение средств – он глава Счётной палаты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Конституции предложили закрепить неделимость территории России
- Пушков назвал призыв сенаторов в США к санкциям против России ловушкой
- Шойгу назвал Язова настоящим патриотом
- Более половины россиян намерены принять участие в голосовании по Конституции
- Белоруссия оценила экспортные потери от «грязной нефти»