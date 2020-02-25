Путин сыронизировал над Кудриным и вспомнил, как «цыкнул» на Грефа

По словам Путина, Кудрин и Греф дважды обсуждали с ним строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга. Чиновники были против, но выделили деньги, когда Путин, по его воспоминаниям, «цыкнул» на них.

Путин рассказал, что из-за дороговизны Кудрин и Греф также были против строительства моста на остров Русский и некоторых инфраструктурных объектов в Сочи.

Глава государства также сыронизировал над Кудриным в связи с тем, как со временем изменились взгляды чиновника на крупные бюджетные траты. Теперь Кудрин уверен, что ресурсов достаточно и можно потратить больше денег из нефтегазовых доходов.

«Угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит», - объяснил изменение позиции Кудрина президент. По мнению Путина, это связано с тем, что теперь у экс-министра финансов нет прямой ответственности за выделение средств – он глава Счётной палаты.

