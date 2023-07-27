Путин: Страны Африки сами могут стать экспортерами продовольствия

Он отметил, что со стороны России будет поддержка. По словам президента, Россия прикладывает максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Ранее на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии Афросоюза Мусой Факи Махаматом Путин подчеркнул, что несмотря на сложности из-за пандемии и западных санкций, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. Так, в 2022 году экспорт такой продукции составил $4,7 млрд, сообщает «Радиоточка НСН».

