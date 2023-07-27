Путин: Страны Африки сами могут стать экспортерами продовольствия
Получив технологии, страны Африки могут сами стать производителями продовольствия, и даже стать экспортером. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что со стороны России будет поддержка. По словам президента, Россия прикладывает максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса.
Ранее на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии Афросоюза Мусой Факи Махаматом Путин подчеркнул, что несмотря на сложности из-за пандемии и западных санкций, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. Так, в 2022 году экспорт такой продукции составил $4,7 млрд, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru