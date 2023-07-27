Путин: Россия бесплатно поставит по 25-50 тысяч тонн зерна странам Африки

Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите «Россия-Африка».

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Слова главы государства приводит РИА Новости. Как отметил российский лидер, Москва также обеспечит бесплатную доставку продовольствия африканским странам.

Ранее на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии Афросоюза Мусой Факи Махаматом Путин подчеркнул, что несмотря на сложности из-за пандемии и западных санкций, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. Так, в 2022 году экспорт такой продукции составил $4,7 млрд, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноАфрикаВладимир Путин

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