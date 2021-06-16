Путин: США объявили Россию врагом в 2017 году
США объявили Россию своим врагом и противником еще в 2017 году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.
По словам главы российского государства, такое решение принял Конгресс США.
«В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации», — подчеркнул Путин.
Как отметил президент, публично заявленная Вашингтоном цель — сдерживать Москву, и американская сторона поддерживает соответствующие организации, «которые способствуют реализации политики США на российском направлении».
По словам российского лидера, РФ относится к этому «с настороженностью», однако намерена действовать «исключительно в рамках российского закона».
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