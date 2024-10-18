Путин: США не смогут остановить развитие Китая
США не смогут остановить развитие Китая. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями СМИ стран БРИКС он отметил, что это также невозможно, как, например, запретить восход Солнца.
«США опоздали лет на 15... Есть объективные процессы экономического развития. Они связаны с миллионом факторов. И эта попытка сдержать развитие Китая негативно отражается и на экономике самих Соединённых Штатов», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что страны БРИКС не сотрудничают против кого-либо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru