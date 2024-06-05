Путин сравнил с «тупым столом» заявляющих о возможном «нападении» России на НАТО

Президент России Владимир Путин резко отверг обвинения в планировании агрессии против НАТО, призвав не верить в выдумки и не создавать обра врага из России.

«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал? Это чушь, бред собачий! Но это было бы бредом, если бы не было задумкой, чтобы одурачить свое собственное население», — сказал он.