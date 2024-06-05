Путин сравнил с «тупым столом» заявляющих о возможном «нападении» России на НАТО

Президент России Владимир Путин резко отверг обвинения в планировании агрессии против НАТО, призвав не верить в выдумки и не создавать обра врага из России.

«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал? Это чушь, бред собачий! Но это было бы бредом, если бы не было задумкой, чтобы одурачить свое собственное население», — сказал он.

СМИ: на конференции в Мюнхене обсуждали возможность атаки России на НАТО

По словам Путина, на самом деле Россией пытаются запугать для того, чтобы удержать собственное положение величия.

5 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В этом году форум намерены посетить представители 136 стран.

Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:НападениеНАТОПМЭФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры