Путин сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
Можно как угодно относиться к режиму в КНДР, но вводить санкции по политическим соображениям негуманно, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.
По его словам, в договоре с КНДР нет новизны.
Говоря о конфликте на Украине, Путин заявил, что в ответ на поставки вооружений на Украину Россия не исключает поставок вооружений в страны - пусть Запад думает, где оно окажется
Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, а где именно состоятся переговоры по Украине для российской стороны не имеет значения.
Ранее Путина наградили в Пхеньяне высшей госнаградой Северной Кореи – орденом Ким Ир Сена, напоминает RT. Российский лидер был отмечен за особые заслуги в развитии отношений Москвы и Пхеньяна.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Нет никакой необходимости использовать солдат из КНДР в СВО
- В России снимут полнометражный фильм по роману «Война и мир»
- Путин: Россия думает об изменениях в своей ядерной доктрине
- Путин сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
- США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS
- В Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек
- Краснодар показал наиболее высокие темпы роста зарплат за год
- На Дальнем Востоке за третьего ребенка будут выплачивать миллион рублей
- Сергей Урсуляк экранизирует «Войну и мир»
- Путин пообещал следовать советам Хо Ши Мина «думать не о себе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru