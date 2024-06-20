Путин сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда

По его словам, в договоре с КНДР нет новизны.

Говоря о конфликте на Украине, Путин заявил, что в ответ на поставки вооружений на Украину Россия не исключает поставок вооружений в страны - пусть Запад думает, где оно окажется

Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, а где именно состоятся переговоры по Украине для российской стороны не имеет значения.

Ранее Путина наградили в Пхеньяне высшей госнаградой Северной Кореи – орденом Ким Ир Сена, напоминает RT. Российский лидер был отмечен за особые заслуги в развитии отношений Москвы и Пхеньяна.

