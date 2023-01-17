Путин созвонился с туркменским коллегой

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

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Отмечается, что обе стороны высоко оценивают уровень стратегического партнерства между двумя державами. Путин и Бердымухамедов затронули ряд вопросов, касающихся практического сотрудничества в энергетической сфере.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых турецкий лидер подтвердил готовность Анкары стать посредником между Москвой и Киевом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорСотрудничествоРоссияТуркмения
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