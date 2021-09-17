Путин созвонился с президентом Финляндии
Президент России Владимира Путина обсудил со своим финским коллегой Саули Ниинистё актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы главы государств подняли тему совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, выразили заинтересованность в развитии диалога в рамках Арктического совета.
Также российский и финский лидеры затронули ситуацию в Афганистане. Ниинистё выразил Путину признательность за содействие при осуществлении эвакуации из Кабула.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООНаций в том или ионом формате, хотя на сегодня в планах это не значится.
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