Путин созвонился с президентом Финляндии

Президент России Владимира Путина обсудил со своим финским коллегой Саули Ниинистё актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы главы государств подняли тему совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, выразили заинтересованность в развитии диалога в рамках Арктического совета.

Также российский и финский лидеры затронули ситуацию в Афганистане. Ниинистё выразил Путину признательность за содействие при осуществлении эвакуации из Кабула.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООНаций в том или ионом формате, хотя на сегодня в планах это не значится.