В Кремле допустили участие Путина в Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин может принять участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в том или ионом формате, хотя на сегодня в планах это не значится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в этом плане постоянно возникают «разные инициативы», поэтому исключать ничего не стоит.
76-я сессия Генеральной Ассамблеи открылась 14 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С 21 по 27 сентября в программе значится так называемая неделя высокого уровня. В этом году сессия возобновила работу в очном формате, несмотря на продолжение пандемии коронавируса.
Предполагается, что на неделю высокого уровня в США приедут главы более 80 государств, 43 премьер-министра, а также главы внешнеполитических ведомств 23 стран.
В прошлом году мировые лидеры принимали участие в работе Генассамлеи ООН в видеоформате.
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