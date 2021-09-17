В Кремле допустили участие Путина в Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин может принять участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в том или ионом формате, хотя на сегодня в планах это не значится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в этом плане постоянно возникают «разные инициативы», поэтому исключать ничего не стоит.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи открылась 14 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С 21 по 27 сентября в программе значится так называемая неделя высокого уровня. В этом году сессия возобновила работу в очном формате, несмотря на продолжение пандемии коронавируса.

Предполагается, что на неделю высокого уровня в США приедут главы более 80 государств, 43 премьер-министра, а также главы внешнеполитических ведомств 23 стран.

В прошлом году мировые лидеры принимали участие в работе Генассамлеи ООН в видеоформате.