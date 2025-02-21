Путин создал Совет по демографической и семейной политике
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Возглавит орган спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее заместителем назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов.
В состав совета войдут также глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, президент РАН Геннадий Красников и другие.
Ранее Голикова заявила, что доля россиян, считающих семью главной ценностью, вырастет до 80% к 2030. Она утверждает, что это произойдет боагодаря реализации нацпроекта «Семья».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru