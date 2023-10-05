Путин создал новую комиссию СБ РФ по борьбе с угрозами биобезопасности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении комиссии Совета безопасности (СБ РФ)по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

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Вместо неё глава государства создал новую межведомственную комиссию СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности, которой были переданы функции старой структуры.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, сказано, что возглавит новую комиссию заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил звание «генерал внутренней службы РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий МедведевУказыСовет Безопасности РФ Владимир Путин

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