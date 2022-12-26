Путин сообщил об успешном сотрудничестве стран СНГ

В Петербурге стартовал неформальный саммит глав стран СНГ. Во вступительной речи президент России Владимир Путин сказал, что проведение такой встречи «в дружеском кругу» свидетельствует о желании стран развивать сотрудничество.

По словам Путина, сотрудничество продвигается успешно, по его словам, по итогам года товарооборот составил $100 млрд. Он также сообщил, что страны СНГ более активно переходят на национальные валюты во взаиморасчетах.