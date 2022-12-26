Путин сообщил об успешном сотрудничестве стран СНГ

В Петербурге стартовал неформальный саммит глав стран СНГ. Во вступительной речи президент России Владимир Путин сказал, что проведение такой встречи «в дружеском кругу» свидетельствует о желании стран развивать сотрудничество.

По словам Путина, сотрудничество продвигается успешно, по его словам, по итогам года товарооборот составил $100 млрд. Он также сообщил, что страны СНГ более активно переходят на национальные валюты во взаиморасчетах.

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Российский президент признал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но выразил готовность их решать.

Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:СНГВладимир Путин
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