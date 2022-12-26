Путин сообщил об успешном сотрудничестве стран СНГ
В Петербурге стартовал неформальный саммит глав стран СНГ. Во вступительной речи президент России Владимир Путин сказал, что проведение такой встречи «в дружеском кругу» свидетельствует о желании стран развивать сотрудничество.
По словам Путина, сотрудничество продвигается успешно, по его словам, по итогам года товарооборот составил $100 млрд. Он также сообщил, что страны СНГ более активно переходят на национальные валюты во взаиморасчетах.
Российский президент признал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но выразил готовность их решать.
Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.
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