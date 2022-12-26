Лукашенко: 2023 год будет самым счастливым и удачным

2023 год будет самым счастливым и удачным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Его слова передает агентство БелТА.

«Не переживайте, будет нормально», — добавил он.

Лукашенко не исключил начало агрессивных действий против Белоруссии

Главы стран СНГ съезжаются на неформальный саммит, который пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречает президент России Владимир Путин.

Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПрогнозАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры