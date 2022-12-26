Лукашенко: 2023 год будет самым счастливым и удачным
2023 год будет самым счастливым и удачным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Его слова передает агентство БелТА.
«Не переживайте, будет нормально», — добавил он.
Главы стран СНГ съезжаются на неформальный саммит, который пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречает президент России Владимир Путин.
Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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