Путин сообщил о завершении испытаний новейших оборонных разработок России

Президент России Владимир Путин заявил, что страна близка к внедрению новейших оборонных технологий в вооруженные силы и испытания новых разработок, о которых он говорил пять лет назад, подходят к завершению. Об этом глава государства заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин уточнил, что в настоящее время происходит постепенное завершение испытаний, и Россия готовится поставить на вооружение новые системы.