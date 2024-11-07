Путин сообщил о завершении испытаний новейших оборонных разработок России
Президент России Владимир Путин заявил, что страна близка к внедрению новейших оборонных технологий в вооруженные силы и испытания новых разработок, о которых он говорил пять лет назад, подходят к завершению. Об этом глава государства заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин уточнил, что в настоящее время происходит постепенное завершение испытаний, и Россия готовится поставить на вооружение новые системы.
Клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях.
Площадка зарекомендовала себя как важное место для диалога между российской и мировой интеллектуальной и политической элитой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США поддержат Зеленского при решении начать переговоры с Россией
- Путин сообщил о завершении испытаний новейших оборонных разработок России
- СК завершил расследование дела бывших силовиков, обвиняемых в похищениях людей
- Путин рассказал, как переводил на встрече Коля и Собчака в 1993 году
- В Курской области введут компенсации за аренду жилья для жителей приграничья
- Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
- В Китае обсуждают риски партнерства с Россией
- Путин: НАТО необходимо США для управления своей зоной влияния
- ЦБ назвал минимальный уровень изменения ключевой ставки в 1%
- Путин заявил, что «геополитическая жадность» Запада ведет к конфликтам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru