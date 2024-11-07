Путин сообщил о завершении испытаний новейших оборонных разработок России

Президент России Владимир Путин заявил, что страна близка к внедрению новейших оборонных технологий в вооруженные силы и испытания новых разработок, о которых он говорил пять лет назад, подходят к завершению. Об этом глава государства заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин уточнил, что в настоящее время происходит постепенное завершение испытаний, и Россия готовится поставить на вооружение новые системы.

Появилось видео испытаний бетонобойных бомб, сброшенных с Су-30СМ2

Клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях.

Площадка зарекомендовала себя как важное место для диалога между российской и мировой интеллектуальной и политической элитой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
ТЕГИ:ИспытанияВооружениеВладимир Путин

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