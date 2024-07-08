Появилось видео испытаний бетонобойных бомб, сброшенных с Су-30СМ2

Появилось видеозапись испытаний в зоне специальной военной операции бетонобойных бомб, сброшенных с российского истребителя Су-30СМ2, сообщает «Лента.ру».

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На самолет установили новое вооружение и радар, благодаря которым летчики смогут противостоять системам противовоздушной обороны. Особенность бетонобойных бомб в том, что они «вгрызаются» в землю прежде, чем сдетонировать, на это уходит несколько секунд.

Ранее в «Ростехе» пообещали увеличить дальность применения умных бомб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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