Появилось видео испытаний бетонобойных бомб, сброшенных с Су-30СМ2
8 июля 202402:35
Появилось видеозапись испытаний в зоне специальной военной операции бетонобойных бомб, сброшенных с российского истребителя Су-30СМ2, сообщает «Лента.ру».
На самолет установили новое вооружение и радар, благодаря которым летчики смогут противостоять системам противовоздушной обороны. Особенность бетонобойных бомб в том, что они «вгрызаются» в землю прежде, чем сдетонировать, на это уходит несколько секунд.
Ранее в «Ростехе» пообещали увеличить дальность применения умных бомб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru