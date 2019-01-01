Путин сообщил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Президент России Владимир Путин сообщил о возможности расширения проекта «Сахалин-2». Об этом глава государства заявил на заседании круглого стола , которое состоялось в рамках форума «Один пояс — один путь» Пекине, пишет RT.
Он уточнил, что в течение прошлого года поставки российского сниженного природного газа за рубеж увеличились более чем на 70% и составили почти 27 млрд куб. м. Путин также уточнил, что в планах государства увеличить этот показатель до 100 млрд куб. м. для этих целей планируется построить новые заводы «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» на севере России.
Ранее,в конце марта Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России. По данным ведомства, в прошлом году он снизился до 12,9%, вернувшись к показателям 2014 года. Экономист Никита Кричевский рассказал в беседе с НСН, откуда появились такие показатели.
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