Путин сообщил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Он уточнил, что в течение прошлого года поставки российского сниженного природного газа за рубеж увеличились более чем на 70% и составили почти 27 млрд куб. м. Путин также уточнил, что в планах государства увеличить этот показатель до 100 млрд куб. м. для этих целей планируется построить новые заводы «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» на севере России.

Ранее,в конце марта Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России. По данным ведомства, в прошлом году он снизился до 12,9%, вернувшись к показателям 2014 года. Экономист Никита Кричевский рассказал в беседе с НСН, откуда появились такие показатели.

