Кричевский: Найти инновации Чубайса можно только под микроскопом

Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Минтруд России подготовил изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии

Минтруд России подготовил изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Социальная выплата будет установлена в размере, необходимом для доведения суммы материального обеспечения до уровня прожиточного минимума в регионе. После этого пенсию и ежемесячные доплаты станут индексировать.

«Мы громко аплодируем, причем, аплодируем стоя. А для тех, у кого есть старшие родственники в регионах, настоятельно советуем найти соответствующие документы в интернете, распечатать их, вручить старшим родственникам и отправить их по адресу отделений Минтруда и Пенсионного фонда, где начисляются те самые доплаты к пенсиям. Это будет лучшая помощь и поддержка»,- заверил Никита Кричевский в беседе с НСН.

Топ-2: Уровень бедности в России опустился до рекордно низкого

Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата. Это самый низкий уровень с 2014 года.

«Господа! Росстат из научной и бюрократической организации все больше и больше превращается в организацию пропагандистскую. Его задача: убедить нас в том, что с каждым днем жить становится лучше, жить становится веселей. Вот, например, бедность в России снизилась до 12,9%. Вот только методика у них новая. Интересно, что будет через год, когда высокая база этого года заставит их пересматривать методику определения бедности. Я вас уверяю, они с этой задачей справятся», - подчеркнул Никита Кричевский в беседе с НСН.

Топ-3: Чубайс заявил, что «Роснано» выполнило свою миссию

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что компания окупила вложенные в нее государством средства, выполнив таким образом возложенную на компанию миссию.

«Осталось дождаться того самого ай-пэда, который должен будет заменить все школьные учебники. Пусть он даже будет черно-белый, но ведь это тот самый ай-пэд, который Чубайс демонстрировал Путину. Обещанного три года ждут. И, хотя мы ждем несколько больше, чем три года, у нас есть альтернативный вариант: пойти и купить микроскоп. Возможно, под ним, будут видны инновации, которые за время существования «Роснано» произвел Чубайс сотоварищи», - не без иронии заметил Никита Кричевский в беседе с НСН.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.