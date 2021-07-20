Путин сообщил о восстановлении экономических отношений России и Азербайджана
Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после связанного с пандемией кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
«В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия», — подчеркнул российский лидер.
Встреча Путина и Алиева проходит в Кремле во вторник, сообщает РИА ФАН. Как ожидается, главы государств уделят основное внимание аспектам реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, пишет «Свободная пресса». Кроме того, было запланировано обсуждение ключевых вопросов дальнейшего укрепления отношений РФ и Азербайджана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей петербургской квартире
- СМИ: ФРГ и США могут договориться о санкциях против РФ по «Северному потоку-2»
- Экс-полицейского с 22 квартирами задержали в Воронеже
- Новую партию «ЭпиВакКороны» отправили в регионы
- Россиянам посоветовали сдать кровь перед прививкой от COVID-19
- «В штаб к Голиковой»: Песков переадресовал вопрос о почти 30 млн переболевших COVID-19
- Глава Кубани рассказал о пломбире, которым Путин кормил министров
- «Всем раздай!» Путин накормил министров мороженым на МАКС-2021
- Путин сообщил о восстановлении экономических отношений России и Азербайджана
- На Украине прокомментировали неявку Шойгу в СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru