Путин сообщил о восстановлении экономических отношений России и Азербайджана

Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после связанного с пандемией кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия», — подчеркнул российский лидер.

Встреча Путина и Алиева проходит в Кремле во вторник, сообщает РИА ФАН. Как ожидается, главы государств уделят основное внимание аспектам реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, пишет «Свободная пресса». Кроме того, было запланировано обсуждение ключевых вопросов дальнейшего укрепления отношений РФ и Азербайджана.

