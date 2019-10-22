Путин сообщил о «судьбоносных решениях» по Сирии

Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за то, что тот пошел навстречу и подробно объяснил цели и задачи действий Турции на северо-востоке Сирии. Затем президент РФ заявил, что Турция и Россия единогласны в вопросе необходимости сохранения территориальной целостности Сирии. Кроме того, по мнению президента России, сейчас крайне важно, предотвратить действия членов террористических организаций, которые могут прикрываться действиями турецких военных сил. Президент России также сказал, что Сирия должна быть освобождена от нелегального присутствия иностранных военных.

РФ и Турция призвали международное сообщество содействовать всем возвращающимся сирийцам «без дискриминации, политизации и предварительных условий». Наконец, Путин заявил, что ситуация не должна препятствовать запуску работы Конституционного комитета в Женеве, которая планируется на 29-30 октября.



