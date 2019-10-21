Путин сообщил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности к борьбе с другими странами за развитие сотрудничества с Африкой. Об этом она рассказал в интервью, которое было опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства рассказал, что в налаживании отношений с африканскими странами сегодня заинтересована не только Россия. В списке таких государств находятся в частности США, Китай, Индия, Турция, государства Персидского залива, Япония, сообщает Ura.ru. по словам Путина, это связано с огромными ресурсами и экономическим потенциалом, которым обладает континент.

Президент также добавил, что западные государства запугивают и шантажируют африканские страны, а также мешают установлению более тесных отношений между Россией и Африкой. Путин сообщил, что государства пытаются вернуть утраченное влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, цитирует выдержки из интервью RT.

Ранее нaчaльник бритaнского Генштaбa Ник Кaртер зaявил об усилении российского влияния в некоторых регионaх мирa из-зa того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал нормальным международным процессом укрепление связей между государствами, в том числе Россией и странами Африки. Он также назвал страну, которая должна вызывать у Великобритании не меньшее опасение, чем Россия по распространению своего влияния на разных континентах.

