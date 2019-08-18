В Госдуме подтвердили растущее влияние России в Африке
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал о задаче для РФ вернуться к сотрудничеству с африканскими странами на уровне 50-х годов ХХ века.
Нaчaльник бритaнского Генштaбa Ник Кaртер зaявил об усилении российского влияния в некоторых регионaх мирa из-зa того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны, пишут бритaнские СМИ.
Он зaявил, что «российскaя угрозa» окaзaлось серьезнее, чем предполaгaлось в 2015 году. Кaртер зaметил, что однознaчного решения этой проблемы в нaстоящее время нет, но можно усилить контррaзведывaтельную деятельность и инвестировaть больше средств в модернизaцию aрмии стрaны.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал нормальным международным процессом укрепление связей между государствами, в том числе Россией и странами Африки. Он также назвал страну, которая должна вызывать у Великобритании не меньшее опасение, чем Россия по распространению своего влияния на разных континентах.
«На сегодня серьезную экспансию во все страны проводит Китай. Он усилил свое присутствие и в Африке, Центральной Азии.
Российская Федерация в этом плане проводит совершенно закономерную политику. Мы не можем сидеть, сложа руки, и ждать, когда все ключевые темы заберут США и Китай. Поэтому Российская Федерация, чтобы не остаться за бортом, конечно же, должна усиливать свое влияние в том числе и в Африке», - считает эксперт.
Александр Шерин отметил многолетний опыт сотрудничества России с африканскими государствами, который сократился во время перестройки. По мнению парламентария, его необходимо возобновить. Тем более, к этому Россию толкают западные страны, применяющие антироссийские экономические санкции.
«Ничего нового в Африке мы не делаем. Россия продолжает контакты с африканскими республиками, которые были хорошо налажены в советское время. Позиции, которые мы утратили в Африке в начале 90-х, Россия сейчас снова мелкими шагами пытается снова занять. Это тяжело сделать, но приблизиться к ситуации сотрудничества на уровне 50-х годов было бы выгодно для нашей экономики. Особенно, когда речь идет о постоянных санкциях в отношении нашей страны. Африка - один из континентов, сотрудничество с которым приносит нам доходы в военно-техническом сотрудничестве, в геологии. Мы ищем партнеров и рынки сбыта для российского вооружения, наших атомных технологий и мирной продукции. Это нормально», - заявил парламентарий.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН поставил Россию на один уровень с Африкой по безопасности полетов.
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