Путин сомневается, что россияне ощутили перемены к лучшему

Президент России Владимир Путин считает ключевой задачей добиться реальных перемен в жизни людей, которые почувствовали бы сами граждане.

По признанию главы государства, сейчас у него нет уверенности, что большинство россиян ощущают такие позитивные перемены, передает «Интерфакс». Путин при этом сослался на опросы общественного мнения, в том числе проведенные Федеральной службой охраны – структурой, которой, по мнению президента, нельзя не доверять.

Одна из главных задач, которые Путин поставил правительству РФ, касается именно улучшения жизни и повышения благосостояния граждан.

