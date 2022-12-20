Путин согласовал с Лукашенко цены на энергоресурсы

Россия обсудила с Белоруссией цены на энергоресурсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой в Минске.

Путин: ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет

По словам российского лидера, Москва поставляет газ и нефть Минску на весьма выгодных преференциальных условиях. Путин отметил, что это подчеркивает привилегированный характер партнерства между Россией и Белоруссией. Он добавил, что выгодные условия экспорта энергоресурсов в значительной мере способствуют поддержанию белорусской экономики.

Путин заявил, что ценовые параметры на энергоресурсы удалось согласовать в процессе переговоров.

Ранее Лукашенко заявил о срыве сроков реализации формирования единого рынка газа с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Российский ГазЦены На НефтьАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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