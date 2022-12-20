Путин согласовал с Лукашенко цены на энергоресурсы

По словам российского лидера, Москва поставляет газ и нефть Минску на весьма выгодных преференциальных условиях. Путин отметил, что это подчеркивает привилегированный характер партнерства между Россией и Белоруссией. Он добавил, что выгодные условия экспорта энергоресурсов в значительной мере способствуют поддержанию белорусской экономики.

Путин заявил, что ценовые параметры на энергоресурсы удалось согласовать в процессе переговоров.

Ранее Лукашенко заявил о срыве сроков реализации формирования единого рынка газа с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

