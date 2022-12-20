Путин согласовал с Лукашенко цены на энергоресурсы
Россия обсудила с Белоруссией цены на энергоресурсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой в Минске.
По словам российского лидера, Москва поставляет газ и нефть Минску на весьма выгодных преференциальных условиях. Путин отметил, что это подчеркивает привилегированный характер партнерства между Россией и Белоруссией. Он добавил, что выгодные условия экспорта энергоресурсов в значительной мере способствуют поддержанию белорусской экономики.
Путин заявил, что ценовые параметры на энергоресурсы удалось согласовать в процессе переговоров.
Ранее Лукашенко заявил о срыве сроков реализации формирования единого рынка газа с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Путин согласовал с Лукашенко цены на энергоресурсы
- Небензя: Запад хочет «заретушировать» факт выхода США из СВПД
- ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области
- Стало известно о новых преступных схемах мошенников
- Трамп сообщил, для чего его хотят привлечь к ответственности
- В ФСС рассказали, как изменятся выплаты по больничному с 1 января
- Более 10 тысяч жалоб на дискриминацию поступило от россиян в 2022 году
- Ученые прогнозируют массовое вымирание на Земле к 2100 году
- Небензя назвал надуманными обвинения в использовании иранских дронов
- Стало известно, какую валюту лучше покупать в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru