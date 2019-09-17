Путин согласился обсудить внесение изменений в выборную систему

Владимир Путин заявил о готовности к обсуждению изменений в избирательной системе страны. Как сообщает ТАСС, президент России сказал об этом в ходе встречи с лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым.

Отмечается, что в ходе переговоров политиков Зюганов выступил с инициативой о внесении ряда изменений в выборную систему. На что Путин согласился это обсудить, отметив, что политическая система как живой организм нуждается в корректировках для усовершенствования и эффективности.

Напомним, в России 8 сентября состоялся единый день голосования.

