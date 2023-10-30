Путин: события в Дагестане спровоцированы через украинские соцсети
Президент России Владимир Путин в понедельник вечером проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане.
Глава государства заявил о попытках дестабилизировать и расколоть российское общество извне. Для этого применяются изощренные технологии, сказал президент.
Воскресные события в Дагестане инспирированы через социальные сети, в том числе с территории Украины руками западных спецслужб, подчеркнул Путин.
В воскресенье в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы произошли беспорядки. Толпа проникла в здание воздушной гавани и вышла на взлетную полосу, пытаясь найти израильтян среди пассажиров прибывшего из Тель-Авива рейса. Пострадали 20 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru