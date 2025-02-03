Путин снял с должности замминистра юстиции Вуколова

Датированный 3 февраля документ вступил в силу в день подписания.

Дольжность замглавы Минюста Вуколов занимал с сентября 2021 года. В правительстве он работает с 2001 года.

Ранее Путин включил четверых чиновников, временно исполняющих обязанности губернаторов, в состав Госсовета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

