Путин снял с должности замминистра юстиции Вуколова
3 февраля 202520:36
Российский лидер Владимир Путин своим указом освободил замглавы Минюста Всеволода Вуколова от занимаемой должности. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Датированный 3 февраля документ вступил в силу в день подписания.
Дольжность замглавы Минюста Вуколов занимал с сентября 2021 года. В правительстве он работает с 2001 года.
Ранее Путин включил четверых чиновников, временно исполняющих обязанности губернаторов, в состав Госсовета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru