Путин освободил Чижова от полномочий постпреда России при ЕС

Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме. Данный указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации 26 сентября.

Чижов ответил на слова Борреля, пообещав трибунал над украинским режимом

«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», — говорится в документе.

Ранее генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзОтставкаВладимир Путин
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