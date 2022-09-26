Путин освободил Чижова от полномочий постпреда России при ЕС
Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме. Данный указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации 26 сентября.
«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», — говорится в документе.
Ранее генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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