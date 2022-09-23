Чижов ответил на слова Борреля, пообещав трибунал над украинским режимом
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заявил о «трибунале» над россиянами, сообщает РИА Новости.
«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — заявил российский дипломат.
Ранее Боррель сказал, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Он сказал о россиянах, однако о совершающих военные преступления украинцах не упомянул.
Также, по словам глава дипломатии ЕС, Евросоюз готовит новый пакет экономических санкций против РФ.
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