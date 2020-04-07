Роструд: Зарплата россиян в апреле не изменится

Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат обычную, а не повышенную зарплату. Такое уточнение сделали в Роструде, сообщает Ura.ru.

По указу президента РФ Владимира Путина весь апрель объявлен нерабочим в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Однако нерабочие апрельские дни — не праздничные, поэтому зарплата будет обычной, пояснили в Роструде.

Исключение сделано только для медиков, которые борются с коронавирусом. Для них предусмотрены надбавки.

