Путин смягчил административную ответственность за ряд нарушений валютного законодательства

В частности, к резиденту не будет применяться административная ответственность за ряд нарушений валютного законодательства, «если невыполнение соответствующего требования валютного законодательства обусловлено применением мер ограничительного характера ... со стороны иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений». Это условие касается правоотношений, возникших с 23 февраля по 31 декабря 2022 года.

Кроме того, закон предусматривает прекращение рассмотрения дел об отдельных нарушениях валютного законодательства, в соответствии с которыми на нарушителей должно быть наложено административное наказание. Меры касаются требований, не выполненных в период с 23 февраля 2022 года в связи с применением указанных ограничений.

