Путин сменил представителя России при ОДКБ

Новым представителем России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен посол по особым поручениям МИД Виктор Васильев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Начальником Объединенного штаба ОДКБ стал генерал-полковник Сердюков

«Назначить... Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем... при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Отдельным указом Путин освободил от должности прежнего представителя РФ при ОДКБ Микаэла Агасандяна.

Накануне российский лидер подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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