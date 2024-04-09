Путин сменил представителя России при ОДКБ
Новым представителем России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен посол по особым поручениям МИД Виктор Васильев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Назначить... Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем... при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Отдельным указом Путин освободил от должности прежнего представителя РФ при ОДКБ Микаэла Агасандяна.
Накануне российский лидер подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа, напоминает RT.
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