Путин сменил посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

«Назначить Тарабрина ... чрезвычайным и полномочным послом ... в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем ... при Организации по запрещению химического оружия в Гааге ... по совместительству», — говорится в указе.

Отдельным документом глава государства освободил от должности прежнего посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО Александра Шульгина. Дипломат занимал эти посты с 2015 года.

Ранее Владимир Путин назначил новым послом РФ в Камеруне Георгия Тодуа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

