Путин сменил посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

Новым послом России в Нидерландах и постпредом страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назначен Владимир Тарабрин. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, документы опубликованы на портале правовой информации.

Путин назначил нового посла в Камеруне

«Назначить Тарабрина ... чрезвычайным и полномочным послом ... в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем ... при Организации по запрещению химического оружия в Гааге ... по совместительству», — говорится в указе.

Отдельным документом глава государства освободил от должности прежнего посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО Александра Шульгина. Дипломат занимал эти посты с 2015 года.

Ранее Владимир Путин назначил новым послом РФ в Камеруне Георгия Тодуа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ОЗХОНидерландыПосолВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры