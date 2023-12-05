Путин сменил посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО
Новым послом России в Нидерландах и постпредом страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назначен Владимир Тарабрин. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, документы опубликованы на портале правовой информации.
«Назначить Тарабрина ... чрезвычайным и полномочным послом ... в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем ... при Организации по запрещению химического оружия в Гааге ... по совместительству», — говорится в указе.
Отдельным документом глава государства освободил от должности прежнего посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО Александра Шульгина. Дипломат занимал эти посты с 2015 года.
Ранее Владимир Путин назначил новым послом РФ в Камеруне Георгия Тодуа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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