Путин назначил нового посла в Камеруне

Посол России в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству Анатолий Башкин освобожден от своих обязанностей, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Путин сменил посла России в Пакистане

«Освободить Башкина Анатолия Геннадьевича от обязанностей ... посла», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Отдельным указом глава государства назначил новым послом в Камеруне Георгия Тодуа.

Ранее Путин назначил новым послом РФ в Пакистане Альберта Хорева, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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