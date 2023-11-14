Путин назначил нового посла в Камеруне
14 ноября 202310:53
Посол России в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству Анатолий Башкин освобожден от своих обязанностей, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Освободить Башкина Анатолия Геннадьевича от обязанностей ... посла», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Отдельным указом глава государства назначил новым послом в Камеруне Георгия Тодуа.
Ранее Путин назначил новым послом РФ в Пакистане Альберта Хорева, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru