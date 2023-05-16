Путин сменил посла России в Ватикане

Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Ватикане. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

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Так, отдельным документом Путин освободил от должности действующего посла Александра Авдеева.

«Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ватикане», — говорится в другом указе.

До ноября 2022 года Солтановский занимал должность постоянного представителя РФ при Совете Европы.

Ранее Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, напоминает «Свободная пресса». Сроки получения базового высшего образования составят от 4 до 6 лет, обучения в магистратуре — от 1 до 3 лет, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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